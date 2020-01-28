بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الأسبوع الخامس عشرة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 28-1-2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي بدلاً من ستاد السلام الذي كان مقررًا له استضافة اللقاء، غير أن لجنة المسابقات أخطرت الفريقين قبل 48 ساعة من المباراة بتغيير المكان.

ويُعد الزمالك عقدة حقيقية لنادي وادي دجلة فمنذ صعوده عام 2010 ولم يستطع هزيمة الفريق الأبيض في مسابقتي الدوري والكأس، مكتفيًا بالتعادل في ست مناسبات آخرهم يوم 29 نوفمبر 2016 على ملعب بتروسبورت بنتيجة 1/1 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

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ويسعد الزمالك للصعود إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بالفوز في هذه المباراة، حيث يحتل المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الثالث، ومتخلفًا عن المقاولون العرب الثاني ب8 نقاط.

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الزمالك 1-1 وادي دجلة

???? ستاد القاهرة الدولي (مصر)

???? الدوري المصري الممتاز – الجولة 15

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة