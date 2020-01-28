بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الأسبوع الخامس عشرة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 28-1-2020.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية.
تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي بدلاً من ستاد السلام الذي كان مقررًا له استضافة اللقاء، غير أن لجنة المسابقات أخطرت الفريقين قبل 48 ساعة من المباراة بتغيير المكان.
ويُعد الزمالك عقدة حقيقية لنادي وادي دجلة فمنذ صعوده عام 2010 ولم يستطع هزيمة الفريق الأبيض في مسابقتي الدوري والكأس، مكتفيًا بالتعادل في ست مناسبات آخرهم يوم 29 نوفمبر 2016 على ملعب بتروسبورت بنتيجة 1/1 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.
ويسعد الزمالك للصعود إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بالفوز في هذه المباراة، حيث يحتل المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الثالث، ومتخلفًا عن المقاولون العرب الثاني ب8 نقاط.
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الزمالك 1-1 وادي دجلة
???? ستاد القاهرة الدولي (مصر)
???? الدوري المصري الممتاز – الجولة 15
انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري.
- ✅ من فضلك قم بتحديث الصفحة كل 30 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن هذه المباراة.
- ???? يصف لكم المباراة من مركز البث المباشر بملعب القاهرة الدولي “محمود ماهر”.
- تشكيلة الزمالك اليوم: محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام – محمد عبد الشافي – محمود شيكابالا – أحمد زيزو – يوسف أوباما – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – مصطفى محمد.
- تشكيلة وادي دجلة اليوم: محمد عبد المنصف – محمود مرعي – أحمد رمضان بيكهام – بسام وليد – إسحاق ياكوبو – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي – فاسيليس بوزاس – عرفات حسام – رجب عمران – رفيق كابو.
- ???????? يدير هذه المباراة الحكم “محمد معروف”
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 3″ أول الدقائق تركيز من الزمالك على تقدم محمد عبد الشافي.
- 4″ تشجيع أطفال أو ناشيء نادي وادي دجلة المتواجدين في المدرجات…
- 4″ أوووووووووووووو…في تلك الأثناء التي نسمع فيها أصوات أطفال وادي دجلة، مدافع الفريق الأصفر والأسود “مرعي” يسقط في هفوة فادحة استغلها مصطفى محمد على حدود المنطقة وانطلق وتوغل داخل المنطقة، لكن أحمد رمضان بيكهام تدخل عليه بانزلاقة ممتازة ليركل الكرة في جسد مصطفى محمد وينقذ الموقف.
- 5″ إصابة لأحمد رمضان بيكهام..واللاعب يتلقى العلاج!
- 7″ الزمالك يمارس الضغط العالي على دجلة في وسط ملعبه ما يتسبب في سقوطهم في “miss pass” أكثر من مرة وصعوبة في الخروج بالكرة لتحضير هجمة.
- 8″ وادي دجلة يمرر الكرة بين مدافعيه مع ضغط شرس من لاعبي الزمالك.
- 10″ ???? أوووووووه…المهاجم التونسي “رفيق كابو” يحصل على تمريرة بينية داخل منطقة جزاء الزمالك يتألق مدافع الزمالك “الونش” في إبعادها إلى ركنية قبل تسديد كابو.
- ???????? ???? رفيق كابو – القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من الاتحاد المنستيري – لعب 11 مباراة مع وادي دجلة في الدوري المصري هذا الموسم وسجل 3 أهداف آخرهم كان أمام سموحة يوم 8 يناير الجاري وانتهى اللقاء بفوز فريقه 3/2.
- 15″ جووووووووووووول…هدف التقدم للزمالك 1-0.
- 16″ ⚽️ بووووووووووم….مصطفى محمد يصوب من على قوس منطقة جزاء وادي دجلة قنبلة حقيقية بالقدم اليمنى تذهب في المقص الأيسر لمرمى وادي دجلة..
- 16″ ???? الزمالك يكلل مجهوده الكبير في عملية الضغط العالي بهذا الهدف، حيث قطع الكرة “يوسف أوباما” في خط الوسط وأهدى الكرة لمصطفى محمد لتصبح اللعبة “هجمة مرتدة” حصل خلالها مصطفى محمد على وقته ليصوب بأريحية دون أي مضايقة دفاعية.
- 18″ ???????? بوزاس الأناني .. طمع في الكرة بتصويبها على قوس منطقة جزاء الزمالك، بدلاً من التمرير إلى عمران، لتذهب التسديدة في المدرجات بعيدة..
- 21″ وادي دجلة يتقدم إلى وسط ملعب الزمالك ويصطدم كذلك بالضغط العالي. كلما تسلم لاعب وادي دجلة الكرة يتعرض للضغط من ثلاثة لاعبين ما يضطره للعودة إلى الخلف أو التمرير بالعرض، خصوصًا في ظل ضعف التحركات من دون كرة.
- 23″ ???????? الحكم محمد معروف يتدخل لفض اشتباك ناري بين محمود علاء ورجب عمران (ريجا)..مشادة كلامية وصلت للتشابك بالأيدي.
- 24″ الحكم لم يعط أي أحد بطاقة صفراء بعد الحادثة الأخيرة.
- 28″ أوووووووووووه… الحكم محمد معروف يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء ضد مدافع الزمالك “الونش” بعدما منع بمرفقه كرة عرضية أرسلها “ياكوبو” من الجهة اليسرى!.
- 29″ اعتراضات كبيرة من جانب ياكوبو بسبب تعمد المدافع رفع يده!!
- 34″ تراجع الزمالك إلى منطقة وسطه واعتماده على الهجمات المرتدة ..
- 35″ الزمالك يكف عن ممارسة الضغط العالي ويترك وادي دجلة يخرج بالكرة بشكل سليم من الخلف إلى الأمام دون مشاكل…هناك فرصة لوادي دجلة لاختراق دفاع الزمالك بهذا الشكل.
- 38″ أوووووووووه…فرصة خطيرة لوادي دجلة، عرضية من الغاني المتألق اليوم “ياكوبو” تجد اليوناني بوزاس الذي صوب من لمسة واحدة، لتمر كرته جوار القائم الأيمن بثلاث ياردات.
- 41″ ⚽️ جووووووووووووووووول….أحمد سعيد يعدل النتيجة..هدف مستحق لوادي دجلة بعد التراجع غير المُبرر للزمالك.
- 41″ ???? بوزاس كان صاحب تمريرة هدف التعادل بعدما قطع الكرة من المغربي محمد أوناجم على الرواق الأيسر للزمالك..ليمرر كرة عرضية بالمقاس على قدم “أحمد سعيد” الذي حولها في الشباك الفارغة بعد خروج أبو جبل من مرماه.
- 44″ أوووووووووووووه…عبد المنصف يتألق ويُبعد عرضية خطيرة من شيكابالا.
- 45″ مدافع وادي دجلة ينقذ المرمى من هدف برأسية محمد أوناجم
- 46″ ???? صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1.
- ☕️ استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني إن شاء الله.
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني… الزمالك ينتقل إلى اليمين ووادي دجلة إلى اليسار.
- 50″ مرت خمس دقائق ولا يزال اللعب منحصر في خط الوسط مع أفضلية نسبية لوادي دجلة.
- 51″ جمهور الزمالك القليل يبدأ في الهتاف “العب يا زمالك”.
- 52″ ???? أوووووووووووه…هدف مؤكد يضيع من الزمالك، عرضية من شيكابالا إلى محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء يحولها بلمسة واحدة ليتصدى محمد عبد المنصف “أوسا” لترتد إلى أوناجم ليضعها فوق العارضة بعيدة..سوء حظ كبير واجه لاعب الوداد السابق.
- 60″ فرصة حقيقية لوادي دجلة .. عرضية من ياكوبو من الجهة اليسرى، يفشل التونسي “كابو” في تحويلها بباطن القدم من داخل الستة ياردات، لتمر وتجد القادم من الخلف دون رقابة “أحمد سعيد” الذي سددها بكل قوة وبتسرع كبير لترتطم في جسد أحد المدافعين وتخرج.
- 61″ ???? أول تغيير في المباراة بنزول محمد حسن في خط وسط الزمالك بدلاً من محمود شيكابالا المتراجع فنيًا وبدنيًا منذ نهاية الشوط الأول.
- 63″ أوووووووووووه….ياكوبو مرة ثالثة أو رابعة، يمرر كرة عرضية مذهلة، والونش يبعدها قبل التونسي كابو..
- 63″ ???? ياكوبو فاتح شارع باسمه في الجهة اليمنى للزمالك.
- 65″ أفضلية كبيرة لوادي دجلة .. على الطرفين والعمل.. نشاط غير عادي.
- 67″ ???? عمرو صالح يشارك بدلاً من بسام وليد في تشكيلة وادي دجلة.
- 70″ وادي دجلة يمارس الضغط العالي من جديد على الزمالك ويجيد استخلاص الكرة بصفة مستمرة دون السقوط في أخطاء فردية ضد الخصم.
- 72″ ???? محمد أوناجم يترك مكانه في تشكيلة الزمالك للاعب محمد فتحي.
- 73″ تألق من قلبي دفاع الزمالك في التصدي لاختراقات كابو وأحمد سعيد.
- 73″ ???? التغيير الثاني لوادي دجلة بنزول مروان حمدي بدلاً من أحمد سعيد لتحسين الأداء الهجومي.
- 76″ سمعنا صافرة الحكم محمد معروف كثيرًا في الشوط الثاني السيء جدًا خاصةً من جانب الزمالك.
- 79″ ???? التغيير الأخير لوادي دجلة بنزول محمد رضا بوبو بدلاً من التونسي كابو.
- 81″ ???? آخر تغييرات المدير الفني للزمالك كارتيرون.. فرجاني ساسي يخرج وإسلام جابر يشارك بدلاً منه..
- 90″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع.
- 92″ ???? أووووووووووووووووه…هدف ملغي للزمالك لهدافه مصطفى محمد بداعي التسلل..
- 92″ مصطفى محمد تلقى تمريرة عرضية جميلة من “مصطفى فتحي” أثناء تواجده على خط الـ18 .. وضعها في المرمى مباشرة، لكن تقدمه بنصف ياردة عن آخر مدافع لوادي دجلة حرمه من مواصلة الاحتفال.
- 92″ ⚠️ مصطفى محمد جن جنونه .. اعتراضًا على إلغاء الهدف، ليتعرض لبطاقة صفراء بسبب الاعتراض.
- 93″ نسبة استحواذ وادي دجلة أعلى من الزمالك بسبب أحداث الشوط الثاني…شوط من طرف واحد.
- 94″ صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل 1/1.
- وادي دجلة صعد للمركز 12 برصيد 14 نقطة، بينما تقدم الزمالك للمركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد السكندري، ولا تزال للزمالك مباراة مؤجلة.
- إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر.
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