الإنتر يسمح لجينارو جاتوزو باستعارة ماتيو بوليتانو

أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء، استعارة ماتيو بوليتانو من صفوف إنتر ميلان.

وكان من المقرر أن يكون بوليتانو طرفًا في صفقة مقايضة مع ليوناردو سبينازولا لاعب روما لكن المفاوضات بين الفريقين لم يكتب لها النجاح في وقت سابق من الشهر الجاري.

وإنضم بوليتانو 26/ عامًا/ إلى إنتر ميلان في 2018 وشارك بشكل مستمر مع الفريق في الموسم الأول لانتقاله ، لكن مشاركاته تراجعت تحت قيادة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

وسجل بوليتانو هدفًا خلال ثلاث مباريات شارك فيها مع المنتخب الإيطالي الأول.

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