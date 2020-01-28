جوارديولا يحذر من ريمونتادا مانشستر يونايتد



تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن آخر استعدادات فريقه لمباراة الديربي ضد يونايتد، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وتقام مباراة الغد على ملعب الاتحاد، بعدما انتهى لقاء الذهاب في "أولد ترافورد" بفوز السيتي (3-1).



وقال جوارديولا، خلال تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على "تويتر": "إنهم مانشستر يونايتد ويمكنهم قلب النتيجة، وقد فعلوا هذا الأمر من قبل.. في مثل هذه المباريات، وأمام هذه الفرق التي تمتلك تاريخًا رائعًا، يكون هناك كبرياء".



وأضاف: "أعرف مدى صعوبة الوصول للمباراة النهائية، وبالطبع أتفهم الضغط المادي على المشجعين.. لم يكن في نيتي الإساءة لهم، فهم جزء منا، أريد أن أرى استاد الاتحاد كامل العدد، ليستمتع الناس بالمباريات معا، لكن بالطبع أتفهم أن هذا الأمر صعب".



وتابع: "علي أن أتعامل بحذر مع مهارات مانشستر يونايتد، لوقف الهجمات المرتدة، بالإضافة إلى معرفة طريقة لعبهم إذا منحناهم الكرة".



وواصل: "علينا أن ندافع، لكنهم ليس لديهم ما يخسرونه، سيهاجمون.. ونحن نعرف أن أفضل نتيجة لا تأتي بالدفاع، علينا أن نسجل أهدافًا أيضًا".



وأكمل بيب: "لدينا بعض الشكوك حول الإصابات، غدًا سنجري بعض الفحوصات الأخيرة وسنتخذ قرارنا.. يعد لابورت واحدًا من المهددين بالغياب".



وأردف: "أحترم المنافس منذ يومي الأول، من اليوم الذي بدأت فيه تدريب فريق برشلونة الثاني حتى اليوم.. أحترم المنافسين، وقد وضعت تشكيلتي في لقاء الذهاب على ملعب أولد ترافورد، وغدًا سيكون لدي تشكيلة أخرى".



المصدر: موقع كورة