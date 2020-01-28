رسمياً إنتر ميلان يعلن ضم إريكسن من توتنهام



أعلن إنتر ميلان في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء عن ضم الدنماركي كريستيان إريكسن بصفقة دائمة من صفوف توتنهام الإنكليزي.



ونجح إنتر في إنهاء الصفقة التي تمّ الحديث عنها لعدة أسابيع مستفيداً من حاجة توتنهام لبيع لاعبه الذي انخفض مستواه وسط شائعات رغبته في الرحيل عن الفريق اللندني واهتمام العديد من الأندية الكبرى بخدماته.



وجاء في تغريدة نشرها إنتر: "لاعب الوسط الدنماركي وصل إلى النيراتزوري من صفوف توتنهام بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2024".



ويعد إريكسن إضافة حقيقة لكتيبة إنتر التي يقودها كونتي في ظلّ تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة مع سقوطه بفخ التعادل آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي.



ويحاول إنتر جاهداً منافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي وهو يحتل حالياً المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن يوفي المتصدر وحامل اللقب.



وسبق لإيركسن (27 عاماً) أن لعب في صفوف أياكس الهولندي (2010 - 2013) قبل أن ينتقل إلى توتنهام.



وفي مقابلة له مع تلفزيون إنتر، قال إريكسن: "كنت أتطلع بفارغ الصبر للانضمام (إلى النادي). من الرائع التواجد هنا، وأنا سعيد بأن أصبح اللاعب الجديد لإنتر، أنا متحمس وأتطلع لكي أقدم نفسي للمشجعين".



وكشف: "سبق لي أن تعرفت على حرارتهم" لدى وصوله من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، مضيفاً "كان ترحيباً رائعاً وشعوري ممتاز".



المصدر: وكالات