اونلاين | كورة لايف - MILAN GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الميلان اليوم

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يخوض فريق ميلان اختبارا جديدا اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره تورينو على ملعب "سان سيرو" فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في إطار منافسات دور ربع نهائى من بطولة كأس إيطاليا .

​موعد مباراة ميلان ضد تورينو فى كأس إيطاليا

ويطمح ميلان في مواصلة سلسلة الانتصارات التى يحققها في الفترة الأخيرة منذ وصول النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في فترته الثانية بالنادي اللومباردي.

ويحتل ميلان الإيطالي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز الأخير على بريشيا برصيد 31 نقطة بفارق سبع نقاط عن نادى أتالانتا في المركز الخامس، بينما يحتل نادى تورينو الإيطالي المركز الثانى عشر برصيد سبعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين عن نادى فيرونا في المركز التاسع.

مباراة ميلان ضد تورينو فى كأس إيطاليا

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ويأمل ميلان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي تورينو، حيث التقى الفريقان في 51 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب ميلان الانتصار في 21 مواجهات مقابل 6 خسارات و24 تعادلات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ميلان خلال المباراة على النحو التالي..

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: كونتي – موساكيو –رومانيولي –رودريجيز.

خط الوسط : فرانك كيسي – بن ناصر –بونافنتورا –سوسو.

في خط الهجوم :بياتيك – زلاتان إبراهيموفيتش.