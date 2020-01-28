اونلاين | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

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يلاقي الزمالك نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

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موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ويقام اللقاء بين الزمالك ووادي دجلة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

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الزمالك في آخر لقاء له تعادل سلبيًا أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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بينما في آخر لقاءات الزمالك في الدوري حقق الفوز أمام نظيره الجونة بثنائية نظيفة.

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وحقق وادي دجلة الفوز في آخر لقاءاته بنتيجة كبيرة بثلاثية مقابل هدف أمام أسوان، ضمن منافسات الدوري.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وتذاع المباراة بين الزمالك ووادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي On sports، و time sports.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة، من 7 انتصارات و3 تعادلات و هزيمتين، واستطاع أن يسجل 17 هدف ودخل مرماه 9 أهداف.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

ويتواجد وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر 7 آخرين وتعادل 4 مرات، وسجل 16 هدف ودخل مرماه 22 هدف.