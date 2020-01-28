اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

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يلا شوت بث مباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020 والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – حازم امام – محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – احمد زيزو

الهجوم: مصطفي محمد

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي – اسلام جابر – مصطفي فتحي – كاسونجو – محمد عبد السلام – امام عاشور – محمد حسن.

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واعلن اليوناني تاكيس جونياس عن تشكيل فريقه وادي دجلة لمواجهة فريق الزمالك مساء اليوم.

ويلتقي في تمام الساعة 7:30 الزمالك مع وادي دجلة على أرضية ملعب ستاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر للدوري المصري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

الدفاع: يعقوبو واحمد بيكهام ومحمود مرعي وبسام وليد.

الوسط: احمد سعيد ومحمد عبدالعاطي وبوزاس فاسيليوس ورفيق كابو.

الهجوم: رجب عمران وحسام عرفات.

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة وله لقاءين مؤجلين أمام كلاً من الأهلي والمصري البورسعيدي.

بينما يحتل دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.