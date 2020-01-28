اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز yalla shoot رابط ماتش الزمالك يوتيوب on sport hd

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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة اليوم الثلاثاء 28 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر KORA ONLINE من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورت".

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بث مباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك KORA LIVE في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي وادي دجلة YALLA SHOOT في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن.