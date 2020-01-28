رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك مع فريق وادي دجلة بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الوحيد في المباراة، بينما تعادل احمد سعيد لفريق وادي دجلة الذي سيطر على أحداث الشوط الثاني في معظم أحداث المواجهة.

ورفع فريق الزمالك إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحل فريق وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي :-

1- عبد الله السعيد 12 هدف.

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2- محمد شريف 8 أهداف.

3- وليد سليمان 6 أهداف.

4- حسام حسن 6 أهداف.

5- حسين الشحات 5 أهداف.

6- سيف الدين الجزيري 5 أهداف.

7- محمد سالم 5 أهداف.