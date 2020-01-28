رياضة | تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة إف سي مصر غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة إف سي مصر غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدر قائمة مباراة إف سي مصر، التي تقام مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مصر في السابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية بمصر الجديدة في مباراة الجولة ١٥ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان

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خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - عمر جابر - أحمد أيمن منصور - إبراهيم عادل - رجب بكار

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر العيوني - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - محمود حمادة - حسام غانم

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.