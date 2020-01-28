رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد نادي الزمالك نقطتين غاليتين في سباق الدوري المصري الممتاز، بتعادله مع مضيفه وادي دجلة بهدف في كل شبكة، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 من تسديدة قوية، فيما تعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 42 من تمريرة بينية لليوناني بوزاس.

وفي إطار نفس الجولة، فاز المقاولون على طنطا بهدفين مقابل لاشئ، وتعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فيما فاز أسوان على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن على النحو التالي.

1- الأهلي 36 نقطة من 12 مباراة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة من 15 مباراة.

3- الزمالك 25 نقطة من 12 مباراة.

4- الإتحاد السكندري 25 نقطة من 14 مباراة.

5- بيراميدز 23 نقطة من 14 مباراة.

6- الإنتاج الحربي 21 نقطة من 14 مباراة.

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7- إنبي 20 نقطة من 14 مباراة.

8- سموحة 19 نقطة من 14 مباراة.

9- حرس الحدود 18 نقطة من 15 مباراة.

10- الإسماعيلي 18 نقطة من 14 مباراة.

11- المصري 16 نقطة من 12 مباراة.

13- طنطا 13 نقطة من 15 مباراة.

14- مصر المقاصة 12 نقطة من 15 مباراة.

15- طلائع الجيش 12 نقطة من 15 مباراة.

16- أسوان 12 نقطة من 15 مباراة.

17- الجونة 12 نقطة من 14 مباراة.

18- نادي مصر 11 نقطة من 14 مباراة.