رياضة | الزمالك يتعثر أمام دجلة ويمنح فرصة ذهبية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتعثر أمام دجلة ويمنح فرصة ذهبية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

ولعب الزمالك مهاجما من الدقيقة الأولى لفرض سيطرته وأسلوبه على مجريات اللعب عن طريق جانبي الملعب ومن العمق .

ويمرر فرجاني ساسي بينية رائعة لمصطفى محمد داخل منطقة جزاء تضعه في موقف إنفراد بالمرمى ولكن تدخل رائع من أحمد رمضان بيكهام ليبعد الكرة إلى ركنية من جهة اليسار في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

ويلجأ الفريق للضغط المتقدم على لاعبي دجلة الذين حاولوا التحضير من وسط الملعب لتهدئة اللعب ومبادلة السيطرة مع الزمالك .

ويتقدم أوناجم ويمرر الكرة عرضية داخل المنطقة يخرجها محمد عبدالعاطي لاعب دجلة إلى ركنية في الدقيقة السابعة تمر بدون خطورة على المرمى .

ويرد دجلة بهجمة خاطفة عن طريق رفيق كابو داخل المنطقة من الجانب الأيمن لكن تدخل رائع من الونش يبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 11 من عمر المباراة تمر بدون خطورة على المرمى .

وتهدأ المباراة قليلا بوسط الملعب رغم محاولات شيكابالا وأوناجم لكن بدون خطورة على المرمى حيث فرض الفريق سيطرته على المباراة وحاول الضغط على دفاع دجلة المتمركز في الربع ساعة الأولى من اللقاء .

وأسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول في في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد ضغط من اوباما على لاعب دجلة ليستقبل مصطفى محمد الكرة على حدود المنطقة ويسددها صاروخية بالزاوية اليسرى العلوية لمحمد عبدالمنصف حارس دجلة معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويحاول لاعبو دجلة الهجوم لتعويض النتيجة لكن بدون خطورة وينطلق زيزو بدفاعات دجلة ويستقبل الكرة لكنه كان في موقف تسلل في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب بعض الوقت وينطلق حازم إمام بعرضية لكن لاعب دجلة يبعدها لرمية تماس بعدها يتدخل رجب عمران في مشادة مع محمود علاء ويفض الحكم الاشتباك بين اللاعبين في الدقيقة 23 من عمر المباراة .

ويحاول شيكابالا المرور من جهة اليمين ولكن تداخل معه محمود مرعي مدافع وادي دجلة وأبعد الكرة من أمامه .

ويصوب إيزهاكو يعقوبو لاعب دجلة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بوجه حازم إمام لاعب الزمالك فسقط مصابا ودخل الطاقم الطبي لعلاجه في الدقيقة31 .

وفي الدقيقة 39 كرة عرضية من إيزهاكو يعقوبو من جهة اليسار قابلها بوزاس فاسيليوس بتصويبة مباشرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لأبوجبل.

ويرد الزمالك بهجمة خاطفة وتمريرة رائعة من شيكابالا إلى مصطفى محمد داخل منطقة جزاء دجلة ولكن تداخل معه أحمد رمضان بيكهام واستخلص الكرة بشكل رائع قبل إنفراد مصطفى محمد بالمرمى في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

ويستمر ضغط دجلة على أمل تعويض النتيجة وينجح أحمد سعيد في الدقيقة 42 من تسجيل هدف دجلة الأول بعد

كرة عرضية من بوزاس فاسيليوس من جهة اليمين قابلها أحمد سعيد وحيد داخل منطقة الجزاء بتصويبة سكنت يسار محمد أبو جبل .

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بعد هدف التعادل حاول الزمالك مجددا عن طريق أوناجم وشيكابالا وانطلق الأخير في دفاعات دجلة لكن يتعرض للإعاقة ويحتسب الحكم ركلة حرة من على حدود المنطقة من الجانب الأيمن يلعبها شيكابالا عرضية ولكنها لم تشكل خطورة على المرمى .

واحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل ضائع لم تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو الزمالك الهجوم على دجلة وكرة عرضية من عبدالشافي من جهة اليسار قابلها أوناجم بتصويبة ضعيفة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ويبادل دجلة الهجمات ويسدد رجب عمران من خارج المنطقة ترتد من الدفاع بعدها انفراد من رفيق كابو في الدقيقة 50 حاول المرور من ابوجبل لكن الحارس يبعد الكرة الخطيرة عن المرمى .

وفي الدقيقة 53 يمر شيكابالا بصورة رائعة من جهة اليمين أتبعه بتمريرة رائعة إلى أوناجم داخل منطقة الجزاء فقام بتصويب كرة قوية أبعدها عبدالمنصف من مرماه ببراعة لترد الكرة إلى أوناجم مرة أخرى ولكنه صوب كرة مرت أعلى العارضة وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك.

ويهدأ اللعب في وسط الملعب بعض الوقت مع محاولات متفرقة من دجلة عن طريق كابو ويعقوبو لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى أبوجبل والذي تكفل بإبعاد المحاولات العرضية للفريق الدجلاوي .

وهجمة جديدة لدجلة وعرضية من إيزهاكو يعقوبو من جهة اليسار مرت من تحت أقدام رفيق كابو ثم وصلت إلى أحمد سعيد فصوب كرة قوية ردت من دفاعات الزمالك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء .

ويدفع الجهاز الفني للفريق بأولى تغييراته بالدفع بمحمد حسن بدلا من شيكابالا في الدقيقة 60 من عمر المباراة على أن ينضم أوباما للجانب الهجومي للفريق .

ويسقط أبوجبل بعد كرة مشتركة مع رفيق كابو ويتلقى العلاج بعدها ركلة ركنية لصالح وادي دجلة من جهة اليسار نفذها حسام عرفات عن طريق كرة عرصية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن يتصدى لها أبوجبل بثبات .

ويرد الزمالك بهجمة منظمة وعرضية من اوناجم يتصدى لها عبدالمنصف وتستمر المحاولات عن طريق زيزو وأوناجم ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى دجلة .

وفي الدقيقة 72 يدفع الجهاز الفني بمصطفى فتحي بدلا من أوناجم لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

ويقود دجلة هجمة خاطفة وعرضية من الجانب الأيمن لكنها تمر بعيدا عن المرمى ويرد الزمالك بمحاولة من فتحي وزيزو لكن دفاع دجلة حال دون خطورة .

ويحاول دجلة استنزاف الوقت المتبقي من عمر المباراة بكثرة التحضير في وسط الملعب والاعتماد على التمريرات القصيرة فيما اعتمد الزمالك على فتح اللعب على جانبي الملعب لكن بدون خطورة .

ويدفع الجهاز الفني بإسلام جابر بدلا من ساسي في الدقيقة 81 لزيادة الفاعلية الهجومية على أن يعود زيزو لوسط الملعب بجوار حسن .

ويحضر دجلة أمام المنطقة ويسدد رجب عمران كرة تعلو العارضة بعيدا عن المرمى .

وتدخل المباراة في دقائقها الأخيرة وينطلق زيزو بدفاعات دجلة ويحصل على كرة طولية يمررها للمندفع حازم إمام الذي حاول لعب الكرة داخل المنطقة لكنها لم تصل للاعبي الزمالك ويشتتها الدفاع بعدها حاول مصطفى فتحي استقبال كرة داخل المنطقة لكنه مررها عرضية غير متقنة وشتتها الدفاع .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع وينطلق مصطفى فتحي بالجانب الأيمن ويمررها عرضية لمصطفى فتحي الذي أودعها الشباك لكن الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل ليضيع فرصة هدف الفوز على الفريق في الوقت القاتل وينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق .