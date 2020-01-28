رياضة | رد فعل مفاجئ من فرجاني ساسي عقب استبداله في مباراة الزمالك ودجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل مفاجئ من فرجاني ساسي عقب استبداله في مباراة الزمالك ودجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بمغادرة ملعب ستاد القاهرة الدولي عقب تبديله خلال مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بعمل تبديل بنزول إسلام جابر بدلا من التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة رقم ٨٠.

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وغادر فرجاني الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرةً بدلا من ان يتوجه إلى مقاعد البدلاء الموجودة في ستاد القاهرة الدولي.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة الزمالك ووادي دجلة حتى الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة، حيث سجل للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة ١٥، وأحمد سيد لوادي دجلة في الدقيقة ٤٢ من عمر المباراة.