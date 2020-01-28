رياضة | سبورتنج يهزم شباس وسمنود يخسر من دسوق والصيد يتعادل مع بسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورتنج يهزم شباس وسمنود يخسر من دسوق والصيد يتعادل مع بسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الخامسة عشر لدوري القسم الثالث بالمجموعة الثامنة والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

عاد فريق سبورتنج كاسل لتحقيق الفوز من بوابة شباس الشهداء بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء،

وتعادل صيد المحلة مع اتحاد بسيون بهدف لكل منهما، وهزم فريق دسوق نظيره سمنود بهدف نظيف في مفاجأة عكس التوقعات.

وخارج الديار، استطاع عثماثون مواصلة انتصاراته وحقق الفوز علي الحنفي بثلاثية دون رد عن طريق فؤاد مسعد ورينجو ومحمود عبدالعزيز بلية.

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وخسر بلطيم من مطوبس بهدفين مقابل هدف، ونجح فريق سيدي سالم في الفوز علي الزعفران بهدف نظيف.

وكان قد افتتحت منافسات الجولة بالأمس بين فريقي كفر الشيخ والحامول والذي انتهي بفوز كفر الشيخ برباعية نظيفة لتواصل اعتلاء ترتيب المجموعة برصيد 37 نقطة.

ترتيب المجموعة الثامنة:-

1- كفر الشيخ 37 نقطة

2- صيد المحلة 32 نقطة

3- عثماثون 31 نقطة

4- الحامول 27 نقطة

5- سمنود 26 نقطة

6- سبورتنج كاسل 21 نقطة

7- مطوبس 17 نقطة

8- الزعفران 16 نقطة

9- شباس 16 نقطة

10- بلطيم 15 نقطة

11- دسوق 15 نقطة

12- اتحاد بسيون 14 نقطة

13- سيدي سالم 10 نقاط

14- الحنفي 5 نقاط