رياضة | رسميا.. كريم ديشو يعود لصفوف مركز شباب سمالوط في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كريم ديشو يعود لصفوف مركز شباب سمالوط في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد اللاعب كريم محمد ديشو إلي صفوف فريق مركز شباب سمالوط، وذلك بعد أن أنهي إعارته مع فريق مركز شباب ناصر ملوي.

وقال والد اللاعب، بأن نجله قد عاد الي بيته مره أخري وهو فريق مركز شباب سمالوط، مشيرا إلى أن الفريق في حاجه الي جهود اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشوية الحالية.,

وأوضح بأن اللاعب، قد تلقي عرضا من فريق الشرطه المطروحي، لكنه رفض وفضل أن يعود من جديد لصفوف فريق مركز شباب سمالوط.

وكان اللاعب قد شارك في لقاء مركز شباب سمالوط مع فريق ناصر الفكرية، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقه دوري القسم الثالث.