رياضة | عاجل.. حقيقة إيقاف نجم الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة إيقاف نجم الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت تقارير سودانية، أنباء بشأن احتمالية غياب سليم محمد نجم فريق الهلال السوداني، خلال مواجهة الأهلي المرتقبة السبت المقبل بسبب الإيقاف.

ويلتقي الهلال السوداني مع الأهلي في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل، على ملعب الفريق السوداني، في مباراة تحسم مصير الفريقين بالبطولة.

ويحتل الأهلي قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

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وذكرت صحيفة "السودان اليوم" أن هناك جدل مثار داخل نادي الهلال حول أحقية "سليم" في المشاركة أمام الأهلي لحصوله على 3 بطاقات صفراء ما يعني عدم أحقيته في المشاركة بمباراة الأهلي.

بينما أشار خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء أن "سليم" لم يحصل على البطاقات التي تمنعه من اللعب أمام الأهلي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي (كاف) لم يرسل أي خطاب رسمي بهذا الشأن، وبالتالي اللاعب ضمن الخيارات المتاحة أمام الأهلي في مباراة السبت المقبل.