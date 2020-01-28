رياضة | بشري سارة لريال مدريد

وأضافت: "بيل عاد بشكل طبيعي وشارك في تدريبات الفريق الصباحية اليوم قبل مواجهة ريال سرقسطة، بعدما عانى خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة".

وعاد بيل للمشاركة في التدريبات بعد تعرضه لإصابة قوية في الفترة الماضية ابعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية

ويلتقي ريال مدريد ضد ريال سرقسطة، مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر من منافسات كأس ملك إسبانيا.