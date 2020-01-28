رياضة | بشري سارة لريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة سعيدة في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ريال سرقسطة يوم غد الأربعاء في دور الـ16 ببطولة الدوري الإسباني.
كشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد شهدت عودة الويلزي جاريث بيل للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي
وأضافت: "بيل عاد بشكل طبيعي وشارك في تدريبات الفريق الصباحية اليوم قبل مواجهة ريال سرقسطة، بعدما عانى خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة".
وعاد بيل للمشاركة في التدريبات بعد تعرضه لإصابة قوية في الفترة الماضية ابعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية
ويلتقي ريال مدريد ضد ريال سرقسطة، مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر من منافسات كأس ملك إسبانيا.