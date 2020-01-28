رياضة | جمال الغندور لـ"الخليج 365 الرياضي": لا نعلم موعد تطبيق تقنية الـ"var"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الغندور لـ"الخليج 365 الرياضي": لا نعلم موعد تطبيق تقنية الـ"var" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد تطبيق تقنية الـ"var" في المسابقات المحلية المصرية خلال الموسم الحالي.

وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : تقنية "var" سنعمل بها خلال الموسم الحالي ولكن لا نعلم في أي وقت بالتحديد، سنقوم بفترة التدريب الخاصة بكل حكم والتي تصل إلى ٨٠ ساعة، وبعدها سيتم إرسال جميع التسجيلات المصورة للاتحاد الدولي لكرة القدم لحسم القرار النهائي.

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وأضاف : الاتحاد الدولي سيشاهد جميع التسجيلات الخاصة بتدريب الحكام على تقنية الـ"var"، وبعدها سيمنح الحكام الناجحين فقط رخصة التحكيم بهذه التقنية.

وطالب الغندور الجماهير والمنصات الإعلامية الصبر على الحكام والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تنفيذ تقنية الـvar"، مشيرًا إلى قيام الاتحاد بدور كبير في تنفيذ هذه التقنية داخل مصر بهذه السرعة.

وبسؤاله عن وجود الأخطاء في تواجد تقنية الـ"var" قال : الأخطاء التحكيمية واردة جدا في أي وقت، حتى في وجود هذه التقنية، ولكن سيكون هناك مراقبة على كل القرارات الخاصة بالحكام خلال هذه المرحلة.