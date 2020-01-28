رياضة | الهلال يجدد عقد علي البليهي ثلاثة مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يجدد عقد علي البليهي ثلاثة مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تحديد عقد مدافعه السعودي الدولي علي البليهي لمدة ثلاثة سنوات وذلك حتى العام 2023 .

وقامت الإدارة بتعديل العرض السابق الذي تم تقديمه للاعب حيث إستغرقت المفاوضات وقتها أكثر من ستة أشهر وشهدت شد وجذب كبير بين الطرفين .

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حيث طلب اللاعب زيادة في قيمة عقده لكن الهلال رفض مطالب اللاعب قبل أن يوافقوا على العرض الثاني ليظل في صفوف العملاق الأزرق خلال المواسم الثلاثة الماضية .

وكان علي البليهي قد إنتقل إلى الهلال قبل ثلاثة أعوام وبالتحديد في عام 2017 وقدم مع الفريق الكثير من المستويات الرائعة والمميزة قادته إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا .

يُذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 32 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة يتيمة عن المتصدر العالمي فريق نادي النصر .