رياضة | الجمل" يعتذر عن إستكمال المهمة مع القناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمل" يعتذر عن إستكمال المهمة مع القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي القناة الكابتن حمزة الجمل بإعتذار رسمي عن استكمال مهمته مع نادي القناة .

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي القناة أنه تم قبول الإعتذار من الكابتن حمزة الجمل .

واكمل بأن مجلس إدارة نادي القناة وجه الشكر للكابتن حمزة الجمل على المجهود الذي بذله مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وخسر القناة مؤخرا من النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما سقط في فخ الهزيمة من المريخ بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي القناة مع جمهورية شبين خارج ملعبة في الجولة المقبلة، في إطار الجولة الثالثة للدور الثاني، من مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.