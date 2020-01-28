رياضة | عاجل.. توخيل يقرر تجميد نجم الــPSG

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توخيل يقرر تجميد نجم الــPSG والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان تجميد نجم الفريق وإستبعاده من مباراة الفريق ضد باو يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس فرنسا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء أكد توخيل أنه يتوفر على بعض المعلومات الخاصة بنجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وأضاف " اللاعب لن يكون متاح في مباراة الغد فيما ستكون هناك جلسة ستجمعني بليفين كورزاوا من أجل حسم إمكانية الإعتماد عليه من عدمه .

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وكان المدير الفني قد قرر إستبعاد كافاني أيضًا من مباراة ليل الماضية على الرغم من تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وحصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات .

وأشار المدير الفني للكتيبة الفرنسية إلى غياب بيرنات بداعي الإصابة وكذلك البرازيلي ماركينيوس فيما لم تتأكد بعد جاهزية القائد تياجو سيلفا .

وأنهى أنه لم يحسم بعد إمكانية الدفع بمبابي ويمار في التشكيل الأساسي من عدمه وسوف يتخذ القرار النهائي من عدمه بعد المران الأخير للفريق .