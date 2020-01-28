رياضة | أبرزهم حسام حسن وآخرهم عبد الغني.. 10 نجوم من المستطيل الأخضر إلي ساحات المحاكم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم حسام حسن وآخرهم عبد الغني.. 10 نجوم من المستطيل الأخضر إلي ساحات المحاكم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مهددًا بالحبس، بعدما قضت محكمة جنح الدقي بتأييد الحكم السابق الصادر بحبس "البلدوزر" لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في الدعوي القضائية المقامة ضده بسبب امتناعه عن تسليم حصة ميراث إلي أقاربه.

مجدي عبد الغني ليس أول نجوم كرة القدم المصرية الذي يصدر ضده حكمًا قضائيًا بالسجن، بل سبقه عدد من اللاعبين الذين تورطوا في قضايا مختلفة وانتقلوا من "المستطيل الأخصر" إلي ساحات المحاكم، بل بعضهم تعرض للسجن بالفعل، وانتهت أزمات الآخرين بالتصالح أو التنازل عن القضايا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم المصرية الذين صدرت بحقهم أحكامًا قضائية:-

محمد عباس:

نجم الأهلي في فترة الثمانينات محمد عباس تم القبض عليه فى إحدى شقق مصر الجديدة أثناء تعاطيه المخدرات أوائل عام 1986، وتم محاكمته في قضية تعاطي مخدرات وصدر حكمًا قضائيًا بحبسه، وهرب في احداث الأمن المركزي، ثم عاد وقام بتسليم نفسه وخرج بعدها مقابل كفالة مالية.

حسام حسن:

صدر حكمًا قضائيًا ضد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق بالحبسب لمدة عام، وذلك بعد تعديه بالضرب على مخرج بالتليفزيون المصري خلال مباراة المصري والزمالك بالدوري الممتاز، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم بعد الصلح بين الطرفين وتنازل المخرج عن القضية ضد "العميد".

وتورط مدرب المصري السابق في قضية أخري بعد الاعتداء بالضرب على مصور بالعلاقات العامة بمديرية أمن الاسماعيلية خلال احدي مباريات الفريق البورسعيدي، وتم إحالة "حسام" للنيابة ولكن انتهت الأزمة بالتصالح بين الطرفين.

عماد متعب:

من نجوم الكرة المصرية الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية خلال السنوات الماضية، عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، حيث تم القبض عليه عام 2014 بعد اعتدائه بالضرب علي ضابط مرور بمنطقة التجمع الخامس، وتم إحالته لمحكمة جنح أول القاهرة الذي قضت بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ، إلي أنه تم الصلح بين الطرفين وتم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 5 آلاف جنيه.

السيد حمدي:

Advertisements

ألقت قوات الشرطة القبض على السيد حمدي لاعب الأهلي السابق بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية وحيازة أقراص مخدرة، وتم احالة اللاعب للنيابة التي تولت التحقيق معه، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

إبراهيم سعيد:

كما كان مشاغبًا داخل الملعب كان أيضًا مثيرًا للأزمات خارج المستطيل الأخضر، وتورط "هيما" في عدة أزمات خلال الفترة الماضية أبرزها كان في نوفمبر 2014 بعدما تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكمًا قضائيًا لمدة شهر بسبب تهربه من سداد نفقة طليقته، لكنه قام بدفع النفقة المقدرة بـ 161 ألف جنيه وانتهت الأزمة.

هاني العجيزي:

ألقت قوات الشرطة القبض على هاني العجيزي لاعب الأهلي الساب في كمين بدائرة قسم المنتزه في مايو 2013، بسبب قيادة اللاعب سيارة مهربة جمركيًا وأوراقها مزورة، والذي تبين أنه اشتراها من زميله شريف حازم وانتهت الأزمة بالإفراج عن الثنائي من سرايا النيابة بعد دفع كفالة مالية.

بشير التابعي:

مدافع الزمالك السابق بشير التابعي تم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2019 بعدما صدم شاب بسيارته مما أدي لوفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات مع لاعب الزمالك، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

محمد زيدان:

تورط محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق في قضية شيكات بدون رصيد وصدر حكمًا ضده بالحبس 6 سنوات ولكن تم التصالح بينه وبين مقيم الدعوي ليتم اسقاط الحكم عنه.

أحمد السيد:

مدافع الأهلي السابق أحمد السيد تورط في قضية دفع رشوة إلى أحد الموظفين بالشهر العقاري لتسهيل تسجيل قطعة أرض فى الساحل الشمالي عام 2008، وتم إحالة اللاعب للنيابة للتحقيق معه، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت النيابة قرارًا بالإفراج عنه بعدما ثبتت براءته.