رياضة | عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول في مدة غياب ساديو ماني

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تفاصيل إصابة ساديو ماني وتحديد مدة غيابه عن الفريق في الفترة القادمة.

واكد كلوب على أن ماني لن يشارك في مواجهة وست هام، وربما يغيب عن مواجهة ساوثهامبتون، وبعد ذلك سيعود مجددًا".

وأكمل المدرب الألماني: "إصابة ماني عبارة عن شد عضلي صغير، ولكنه خطير بما فيه الكفاية، ونحن محظوظون بأنه ليس خطيرًا جدًا، ماني لن يكون متاحًا معنا في المباريات الثلاث المقبلة".

واكد كلوب على أن الهدف الأساسي من ابتعاد ماني عن الفريق هو تجهيزه للمشاركة مع ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.