الإنتر يخسر خدمات لاوتارو مارتينيز في الديربي

الثلاثاء 28 يناير 2020

قرّر المحكمة الرياضية في إيطاليا إيقاف مهاجم نادي ​الإنتر​ ​لاوتارو مارتينيز​ مباراتين بعد طرده في مباراة الفريق يوم الأحد أمام كالياري والتي إنتهت بنتيجة التعادل 1-1، بعد ردّة فعله الغاضبة تجاه حكم اللقاء.



وبهذه العقوبة، سوف يغيب النجم الارجنتيني عن مباراة اودينيزي المقبلة في الجولة الـ22 خارج الديار، من ثم أمام ميلان في مباراة الديربي على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الـ23.

ويعتبر غياب مارتينيز مؤثر جدا على الإنتر حيث يشكل ثنائي أساسي في تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي إلى جانب روميلو لوكاكو.