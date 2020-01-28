مفاجأة مدوية.. العملاق البرازيلي يخطط للتعاقد مع كافاني ونيمار 

الثلاثاء 28 يناير 2020

كشف أحد عمالقة الدوري البرازيلي، نادي كورينثيانزعن مفاجأة بالكشف عن اهتمامه بنجمي باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، ونيمار دا سيلفا، خلال الفترة الأخيرة.



وقال المدير الرياضي لنادي كورينثيانز البرازيلي على إنهم سعوا في وقت سابق للتعاقد مع نيمار جونيور وكافاني.

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وصرح دويليو ألفيس عبر شبكة ESPN: "لقد تشاورت بالفعل مع نيمار وكافاني، عندما أبديا رغبة في الرحيل عن بي إس جي، وذلك في ظل سعينا للبحث عن الأفضل لكورينثيانز".

وأضاف: "الكل يعلم أن كافاني يريد أن يلعب مجددا في أمريكا الجنوبية، وفكرت أن أحقق له هذه الرغبة، ولما لا".

وأتم دويليو ألفيس تصريحاته: "كورينثيانز ناد كبير، لكن المبالغ المالية المطلوبة كانت تتجاوز إمكانياتنا المالية".

وأشارت شبكة ESPN إلى أن النادي البرازيلي تحرك لضم كافاني ونيمار، في ظل ارتباط الأوروجواياني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما كان نيمار على وشك الانتقال إلى برشلونة في صيف العام الماضي.