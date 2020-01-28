الكلمات الأخيرة لقبطان طائرة كوبي براينت

الثلاثاء 28 يناير 2020

كشف المحققون في قضية وفاة أسطورة ​كرة السلة​ الأميركي كوبي براينت عن الكلمات الأخيرة لقبطان الطائرة المروحية التي كان على متنها كوبي وابنته، وقال الطيار آرا زوبايان أنه تعمّد الارتفاع أكثر لتجنب طبقة سحابية، حسبما ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل.

Advertisements

ولكن عندما سألته مراقبة الحركة الجوية عما يعتزم القيام به، لم تكن هناك استجابة.

كان مستوى الرؤية منخفضًا جدًا يوم الأحد إلى درجة أن إدارة شرطة لوس أنجلوس قررت إيقاف مروحياتها في ذلك الصباح.

لكن ما زال غير مؤكد ما الذي تسبب في تحطم المروحية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص أحدهم أعظم الرياضيين.