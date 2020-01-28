اخبار الرياضه

الكلمات الأخيرة لقبطان طائرة كوبي براينت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكلمات الأخيرة لقبطان طائرة كوبي براينت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020

كشف المحققون في قضية وفاة أسطورة ​كرة السلة​ الأميركي كوبي براينت عن الكلمات الأخيرة لقبطان الطائرة المروحية التي كان على متنها كوبي وابنته، وقال الطيار آرا زوبايان أنه تعمّد الارتفاع أكثر لتجنب طبقة سحابية، حسبما ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل.

Advertisements

ولكن عندما سألته مراقبة الحركة الجوية عما يعتزم القيام به، لم تكن هناك استجابة.

كان مستوى الرؤية منخفضًا جدًا يوم الأحد إلى درجة أن إدارة شرطة لوس أنجلوس قررت إيقاف مروحياتها في ذلك الصباح.

لكن ما زال غير مؤكد ما الذي تسبب في تحطم المروحية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص أحدهم أعظم الرياضيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكلمات الأخيرة لقبطان طائرة كوبي براينت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا