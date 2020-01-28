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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
خرج النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني من قائمة الميرينجي لمواجهة ريال سرقسطة في دور 16 من كأس ملك إسبانيا.
و لم يتواجد الويلزي في قائمة اللوس بلانكوس التي ضمت 19 لاعباً للمشاركة في مباراة سرقسطة بالرغم من تدربه بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء مع بقية زملائه.
و جاءت قائمة الريال كالتالي:
حراسة المرمى : تيبو كورتوا ، ألفونس أريولا و ألتوبي.
خط الدفاع : دانييل كارفاخال ، سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، ناتشو ، مارسيلو و فيرلان ميندي.
خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش ، فيديريكو فالفيردي و خاميس رودريجيز.
خط الهجوم : لوكا يوفيتش ، كريم بنزيما ، لوكاس فاسكيز ، إبراهيم دياز ، فينيسيسوس جونيور ورودريجو جويس.
و يحل النادي الملكي ضيفاً ثقيلاً على سرقسطة في إطار منافسات الكوبا ديل راي مساء الأربعاء على أمل العودة بورقة العبور لدور 8 من المسابقة.
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