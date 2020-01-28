شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين الزمالك ودجلة في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع مضيفه وادي دجلة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

ولعب الزمالك مهاجما من الدقيقة الأولى لفرض سيطرته وأسلوبه على مجريات اللعب عن طريق جانبي الملعب ومن العمق.

ويمرر فرجاني ساسي بينية رائعة لمصطفى محمد داخل منطقة جزاء تضعه في موقف إنفراد بالمرمى ولكن تدخل رائع من أحمد رمضان بيكهام ليبعد الكرة إلى ركنية من جهة اليسار في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

ويلجأ الفريق للضغط المتقدم على لاعبي دجلة الذين حاولوا التحضير من وسط الملعب لتهدئة اللعب ومبادلة السيطرة مع الزمالك.

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ويتقدم أوناجم ويمرر الكرة عرضية داخل المنطقة يخرجها محمد عبدالعاطي لاعب دجلة إلى ركنية في الدقيقة السابعة تمر بدون خطورة على المرمى.

ويرد دجلة بهجمة خاطفة عن طريق رفيق كابو داخل المنطقة من الجانب الأيمن لكن تدخل رائع من الونش يبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 11 من عمر المباراة تمر بدون خطورة على المرمى.

وتهدأ المباراة قليلا بوسط الملعب رغم محاولات شيكابالا وأوناجم لكن بدون خطورة على المرمى حيث فرض الفريق سيطرته على المباراة وحاول الضغط على دفاع دجلة المتمركز في الربع ساعة الأولى من اللقاء.

وأسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول في في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد ضغط من اوباما على لاعب دجلة ليستقبل مصطفى محمد الكرة على حدود المنطقة ويسددها صاروخية بالزاوية اليسرى العلوية لمحمد عبدالمنصف حارس دجلة معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.

ويحاول لاعبو دجلة الهجوم لتعويض النتيجة لكن بدون خطورة وينطلق زيزو بدفاعات دجلة ويستقبل الكرة لكنه كان في موقف تسلل في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وينحصر اللعب في وسط الملعب بعض الوقت وينطلق حازم إمام بعرضية لكن لاعب دجلة يبعدها لرمية تماس بعدها يتدخل رجب عمران في مشادة مع محمود علاء ويفض الحكم الاشتباك بين اللاعبين في الدقيقة 23 من عمر المباراة.