- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مدوية.. العملاق البرازيلي يخطط للتعاقد مع كافاني ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
كشف أحد عمالقة الدوري البرازيلي، نادي كورينثيانزعن مفاجأة بالكشف عن اهتمامه بنجمي باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، ونيمار دا سيلفا، خلال الفترة الأخيرة.
وقال المدير الرياضي لنادي كورينثيانز البرازيلي على إنهم سعوا في وقت سابق للتعاقد مع نيمار جونيور وكافاني.
وصرح دويليو ألفيس عبر شبكة ESPN: "لقد تشاورت بالفعل مع نيمار وكافاني، عندما أبديا رغبة في الرحيل عن بي إس جي، وذلك في ظل سعينا للبحث عن الأفضل لكورينثيانز".
وأضاف: "الكل يعلم أن كافاني يريد أن يلعب مجددا في أمريكا الجنوبية، وفكرت أن أحقق له هذه الرغبة، ولما لا؟".
وأتم دويليو ألفيس تصريحاته: "كورينثيانز ناد كبير، لكن المبالغ المالية المطلوبة كانت تتجاوز إمكانياتنا المالية".
وأنهت الشبكة ESPN إلى أن النادي البرازيلي تحرك لضم كافاني ونيمار، في ظل ارتباط الأوروجواياني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما كان نيمار على وشك الانتقال إلى برشلونة في صيف العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. العملاق البرازيلي يخطط للتعاقد مع كافاني ونيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.