شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لـ ميلان أمام تورينو بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه ضيفه تورينو، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدور نصف نهائي بكأس إيطاليا.

وجاء تشكيل ميلان كالأتي: Advertisements حراسة المرمى: دوناروما. خط الدفاع: كونتي، كايير، رومانيولي، هيرنانديز. خط الوسط: كاستيخو، بن ناصر، كرونيتش، بينافنتورا. خط الهجوم: ريبتش، بيونتيك.

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