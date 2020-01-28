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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوفون: علينا ألا نتخلى عن اللقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
يبلغ حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون اليوم، عامه الـ 42، ولا يزال يرى أنه قادر على مواصلة العطاء في الملاعب.
وصرح بوفون لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "السن أمر لا مفر منه، ويجب أن أتقبل ذلك دائمًا بابتسامة ورضا، لقد مر 42 عامًا، ولكن يجب أن تكون دائمًا شخصًا سعيدًا، الشيء الأكثر أهمية، هو أن أظل ثابتًا فيما أفعله وكيف أشعر به".
وعن مشوار فريقه في الكالتشيو أوضح: "علينا أن نقاتل من أجل الدوري حتى النهاية، لاتسيو يقدم موسمًا استثنائيًا، لكنني واثق من أن قدرنا بأيدينا، وعندما تكون أقوى، فأنت تعلم أن المصير يعتمد عليك، ولدينا جميعًا هذا الوعي جيدًا".
واضاف بوفون: "يجب علينا ألا نتخلى عن اللقب، لا ننظر خلفنا، الأهم من أي شيء الآن استعادة مستوانا ونتائجنا المعهودة".
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