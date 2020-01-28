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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكلمات الأخيرة لقبطان طائرة كوبي براينت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
كشف المحققون في قضية وفاة أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت عن الكلمات الأخيرة لقبطان الطائرة المروحية التي كان على متنها كوبي وابنته، وقال الطيار آرا زوبايان أنه تعمّد الارتفاع أكثر لتجنب طبقة سحابية، حسبما ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل.
ولكن عندما سألته مراقبة الحركة الجوية عما يعتزم القيام به، لم تكن هناك استجابة.
كان مستوى الرؤية منخفضًا جدًا يوم الأحد إلى درجة أن إدارة شرطة لوس أنجلوس قررت إيقاف مروحياتها في ذلك الصباح.
لكن ما زال غير مؤكد ما الذي تسبب في تحطم المروحية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص أحدهم أعظم الرياضيين.
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