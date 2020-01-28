مفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

خرج النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني من قائمة الميرينجي لمواجهة ريال سرقسطة في دور 16 من كأس ملك إسبانيا.



و لم يتواجد الويلزي في قائمة اللوس بلانكوس التي ضمت 19 لاعباً للمشاركة في مباراة سرقسطة بالرغم من تدربه بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء مع بقية زملائه.

و جاءت قائمة الريال كالتالي:

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حراسة المرمى : تيبو كورتوا ، ألفونس أريولا و ألتوبي.

خط الدفاع : دانييل كارفاخال ، سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، ناتشو ، مارسيلو و فيرلان ميندي.

خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش ، فيديريكو فالفيردي و خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : لوكا يوفيتش ، كريم بنزيما ، لوكاس فاسكيز ، إبراهيم دياز ، فينيسيسوس جونيور ورودريجو جويس.

و يحل النادي الملكي ضيفاً ثقيلاً على سرقسطة في إطار منافسات الكوبا ديل راي مساء الأربعاء على أمل العودة بورقة العبور لدور 8 من المسابقة.