يورغن كلوب: وفاة كوبي براينت فاجعة كبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

إعتبر مدرب نادي ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​ أن وفاة أسطورة كرة السلة الأميركية ​كوبي براينت​ فاجعة كبرى.



وأشار كلوب في مؤتمر صحفي: "وفاة كوبي براينت؟ فاجعة كبرى، لقد قابلته لمرة، وكانت لحظات نادرة، وكنت مُغرم به لأبعد درجة ممكنة، هذا يوضح كيف للأمور قد تنتهي فجأة وبسرعة، أنه أمر محزن للغاية وصدمني تمامًا".

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على صعيد آخر أثنى كلوب على مهاجمه ​روبرتو فيرمينو​، قبل مواجهة وست هام، الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة بالجولة الثامنة عشرة من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

وصرح الالماني: "غريب جدًا أن جميع أهدافه خارج ملعبنا، شكرًا للرب أننا نمتلكه، إنه لاعب مهم وقيم".

وبسؤاله عن وست هام، اوضح كلوب: "إنهم يقاتلون، مركزهم خطير وليس لديهم وقت ليضيعوه، وسنفعل ما يتعين علينا فعله وسنقاتل، وستكون مباراة صعبة".