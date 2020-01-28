رسميا: فرناندينيو يمدد عقده مع السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

مدد اللاعب ​فرناندينيو​ عقده مع نادي ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي لمدة عام إضافي.



في حين أن فرناندينيو يُعد لاعبا رئيسيا في فريق السيتي منذ انضمامه في عام 2013، وفاز بثلاثة ألقاب دوري إنكليزي وأربعة كؤوس EFL وكأس الاتحاد الإنكليزي مرة.

وقال فرناندينيو: "هذا هو أفضل خيار ممكن. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبّر عن مدى امتناني لزملائي في الفريق والموطفين هنا في السيتي. بدونهم، لن تكون هذه الصفقة ممكنة، أتقدم بخالص الشكر لكل واحد منهم. لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي هنا".