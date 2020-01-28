شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يوافق على اعارة الملواني للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الموافقة على إعارة علي الملواني لاعب فريق الشباب بالنادي إلى النادي الأهلي، لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الجاري، وتنتهي بنهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠. علي الملواني من مواليد عام ١٩٩٩، والذي يلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد قرار هيثم شعبان المدير الفني، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادي الأهلي. وكان نادي سيراميكا كليوباترا نجح في استعارة محمد ناصر مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، وانضم بالفعل إلى تدريبات القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، قبل أن ينجح نادي القرن الإفريقي في حسم الصفقة الثانية من نادي سيراميكا كليوباترا.

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