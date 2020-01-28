شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تعلق على إعارة عمار حمدي ومحمد عبد المنعم للطلائع وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنّت صفحة الأهلي عبر فيس بوك التوفيق لثنائي الفريق عمار حمدي ومحمد عبد المنعم بعد إعارتهما لناديي طلائع الجيش وسموحة على التوالى، حيث تمت إعارة الأول ستة أشهر فيما تمت إعارة الثاني موسماً ونصف الموسم، وكتبت صفحة الأهلي: "نتمنى كل التوفيق للاعبينا عمار حمدي ومحمد عبدالمنعم في فترة إعارتهما بانتظار عودتكم قريبا.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش، وأنهى مسئولو طلائع الجيش الصفقة بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، حيث اتفق مسئولو الناديين على كل التفاصيل وتم توقيع العقود، ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدى فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غد الأربعاء، فى ظل منح عبد الحميد بسيونى مدرب الفريق لاعبيه راحة اليوم من المران بعد التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة 15 للدورى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعد صفقة عمار حمدى، لاعب الأهلى، هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر..

كما أعلن أمير توفيق انتقال محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاءه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.