شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دجلة يطالب بركلة جزاء أمام الزمالك بعد ارتطام الكرة فى يد الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبو وادى دجلة الحكم محمد معروف باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعدما سدد رفيق كابو لاعب دجلة الكرة وارتطمت فى يد محمود الونش، بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

خط الهجوم: رجب عمران.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

وكان الزمالك ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة بتعادله مع مازيمبي في الجولة السابقة، وتعادل زيسكو الزامبي مع بطل أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا فجر غد الأربعاء.

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