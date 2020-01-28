شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيكهام ينقذ مرمى دجلة من هدف مصطفى محمد فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة، فريقه من الهدف الأول عندما تدخل في اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة من أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي كان منفردا بمرمى محمد عبد المنصف، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بين الزمالك ووادي دجلة بعد مرور 5 دقائق.

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد ابو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - اسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - امام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من : جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى :محمد عبد المنصف

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خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو -حسام عرفات

خط الهجوم: رجب عمران

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

وكان الزمالك ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة بتعادله مع مازيمبي في الجولة السابقة، وتعادل زيسكو الزامبي مع بطل أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا فجر غدا الأربعاء.