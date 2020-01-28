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شكرا لقرائتكم خبر عن ساني يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
عاد اللاعب الألماني ليروي ساني إلى التدريب الكامل مع زملائه في فريق مانشستر سيتي بعد تعافيه من إصابة قوية في ركبته تعرض لها في شهر آب من العام الماضي، والتي استوجبت الخضوع لعملية جراحية.
وقد شوهد الدولي الألماني في التدريبات مع زملائه في الفريق يوم الثلاثاء قبل مباراة الإياب في الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية ضد مانشستر يونايتد.
لكن المباراة ستأتي في وقت مبكر جدًا لساني، إنما عودته تعزز تشكيلة المدرب بيب غوارديولا قبل مجموعة رئيسية من المباريات.
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