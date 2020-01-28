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شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير طلب من إدارة الشياطين الحمر ضم غاريث بايل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
أكد الصحفي في شبكة "Okdiario" الإسبانية إدواردو إيندا اهتمام مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير بالتعاقد مع جناح ريال مدريد، الويلزي غاريث بايل.
ويرغب مانشستر يونايتد في تعزيز صفوفه، قبل إنتهاء الميركاتو الشتوي الجمعة القادم، 31 كانون الثاني.
وصرح إيندا عبر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني: "مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، طلب من مجلس إدارة ناديه، ضم غاريث بايل، هو يريد منهم التعاقد معه، قبل نهاية سوق الانتقالات".
وختم تصريحاته: "عرض مانشستر يونايتد قد يصل إلى 50 أو 60 مليون يورو".
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