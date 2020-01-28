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إنتر ميلان يضم صانع لعب الدنمرك إريكسن من توتنهام

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الدنمركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام خلال مباراة ضد نوريتش سيتي يوم 22 يناير 2020

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع صانع لعب الدنمرك كريستيان إريكسن قادما من توتنهام هوتسبير لأربعة أعوام ونصف العام بعد توصل الناديين لاتفاق.

وكان عقد إريكسن (27 عاما) مع توتنهام ينتهي في يونيو حزيران وتراجع مستواه بشدة هذا الموسم قبل أن ينتقل في واحدة من أكبر صفقات فترة انتقالات يناير كانون الثاني حتى الآن.

ولم تتوفر تفاصيل مالية لكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة قيمتها 20 مليون يورو (22.19 مليون دولار).

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وأحرز إريكسن 51 هدفا وصنع 62 في الممتاز منذ انضمامه للنادي اللندني قادما من أياكس أمستردام في 2013 وساعد النادي على التأهل لنهائي لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

لكن جماهير توتنهام انقلبت على اللاعب الدنمركي هذا الموسم بسبب مستواه المتراجع ورغبته في ترك النادي.

ويحتل إنتر ميلان الذي يقوده المدرب أنطونيو كونتي المركز الثاني في بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

 

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