الامارات | والوصل والنصر "حبايب" ذهاباً وإياباً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يناير 2020 رفض فريقا الوصل والنصر التقدم في جدول الترتيب والمنافسة على لقب الدوري بتعادلهما سلبياً في المباراة التي جمعتهم أمس في استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة 14 من دوري الخليج العربي وهي نفس نتيجة الدور الأول الذي جمع الفريقين في استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة، بينما ارتفع رصيد الوصل إلى 22 نقطة، في مباراة قوية وسريعة من الفريقين خاصة من العميد الذي كان الأخطر والأكثر وصولاً إلى المرمى إلا أن المباراة لم تشهد أي أهداف من الفريقين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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