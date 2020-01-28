الامارات | العين "سعيد" في الليلة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين "سعيد" في الليلة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المدافع سعيد جمعة فريقه العين لحجز مقعداً في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد في شباك فريق بونيودكور الاوزبكي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن لقاء المحلق، ليمنح "الزعيم" بذلك موطئ قدم في المجموعة الرابعة بجوار أندية النصر السعودي، وسبهان الإيراني والسد القطري، منقذاً موسم فريقه بعد أن كان مهدداً بالخروج من بطولته المحببة خصوصاً مع اتساع الفارق في البطولة المحلية لـ8 نقاط مع شباب الأهلي المتصدر.

وكانت المباراة في طريقها للأشواط الإضافية حينما تبادل المدافع سعيد جمعة الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78 مع زميله محمد عبدالرحمن "عجب" قبل أن يواجه حارس المرمى ويسددها أرضية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى فشلت معها مساعي ثاني خط الدفاع في ابعادها، وبجان الهدف فقد تألق جمعة على الناحية الهجومية وساعد في خروج "الزعيم" بشباك نظيفة.

وسيبدأ فريق العين مشوار في دوري المجموعات بمواجهة فريق سبهان الإيراني على استاد هزاع بن زايد يوم 13 فبراير القادم على أن يخرج بعدها ليحل ضيفاً ثقيلاً على فريق النصر السعوي في لقاء الاشقاء.