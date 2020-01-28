الامارات | 6 ميداليات لمنتخب الإمارات في افتتاح عربية التايكواندو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز منتخب الإمارات للتايكواندو ست ميداليات ملونة في افتتاح منافسات البطولة العربية للاندية والمنتخبات بالتايكواندو والتي والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع الاتحادين العربي والاماراتي للتايكواندو وذلك بواقع ذهبية واحدة احرزها اللاعب سعيد خميس، وثلاث فضيات احرزها كل من سلطان محمد وعبد الله غلوم ومي خميس، كما واحرز لاعبي المنتخب برونزيتين لكل من سلطان صلاح وموزه عيسى، وذلك ضمن منافسات اليوم الاول للبطولة في فئة الناشئين والناشئات والشباب وبمشاركة 13دولة.

وجرت المنافسات بحضور رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو ادريس الهلالي ورئيس الاتحاد الاماراتي العميد احمد حمدان الزيودي ورئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو الدكتور ابراهيم البهادلي ونائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو ابو بكر الكردي. وأشاد "الهلالي" بالتنظيم العالي للبطولة من قِبل نادي الفجيرة للفنون القتالية مشيدا بحرص اللجنة التنظيمية على توفير كافة احتياجات الوفود المشاركة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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