شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز. وضم التشكيل: محمد ابو جبل في حراسة المرمي. Advertisements محمود علاء – محمود الونش – حازم امام – محمد عبدالشافي في خط الدفاع. فرجاني ساسي – يوسف اوباما – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي – اسلام جابر – مصطفي فتحي – كاسونجو – محمد عبدالسلام – امام عاشور – محمد حسن.

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