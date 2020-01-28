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برشلونة يخطط لضم نجم سبورتينج لشبونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

اقتحم برشلونة سباقاً جديداً في سوق الانتقالات، في ظل سعيه الحثيث لتعزيز تركيبته البشرية خلال الفترة القادمة، وأيضاً من أجل إغراء فالنسيا للتخلي عن المهاجم رودريجو مورينو في الميركاتو الشتوي الجاري.

حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلاً عن وسائل الإعلام المقربة من فالنسيا، فإنَّ برشلونة يتفاوض مع برونو فيرنانديز، نجم سبورتينج لشبونة، بحيث يتم شراء اللاعب في يناير الجاري، وإعارته إلى فريق الخفافيش حتى نهاية الموسم الكروي الراهن.

وأوضح المصدر المذكور، أن خورخي مينديز وكيل أعمال برونو فيرنانديز ونيلسون سيميدو، هو المحرك الأساسي لصفقة انتقال رودريجو مورينو إلى برشلونة، فهو مقرب جداً من بيتر ليم مالك فالنسيا، ويُعتبر المستشار الأول بالنسبة له.

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