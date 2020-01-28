تصريحات مثيرة من كلوب بشأن ساديو ماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن موعد عودة السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، للمشاركة في المباريات مرة أخرى.



وكان ماني تعرض لإصابة عضلية خلال الفوز الأخير للريدز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في البريميرليج.

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وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "ساديو لن يشارك ضد وست هام وربما ساوثهامبتون. بعد ذلك يجب أن تكون حالته على ما يرام". وأضاف: "ماني يعاني من تمزق عضلي صغير. لقد حالفنا الحظ بأن الأمر ليس شديد الخطورة".

وبشأن خوض مباراة الإعادة أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي باللاعبين الشباب، علق كلوب: "علي اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية، ولكنها بناءً على الموقف الذي نحن فيه. أشعر بالحزن بسبب شروزبري، لأن الجميع تحدث عن تصريحاتي وليس عنهم".

وأتم: "في معظم الأوقات في مسيرتي عملت مع فرق من الدرجات الأدنى. لا يمكن أن تكون إعادة المباراة هي الحل. كان بإمكان شروزبري الفوز علينا بركلات الترجيح وتحقيق التأهل".