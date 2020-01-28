ساني يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

عاد اللاعب الألماني ليروي ساني إلى التدريب الكامل مع زملائه في فريق ​مانشستر سيتي​ بعد تعافيه من إصابة قوية في ركبته تعرض لها في شهر آب من العام الماضي، والتي استوجبت الخضوع لعملية جراحية.



وقد شوهد الدولي الألماني في التدريبات مع زملائه في الفريق يوم الثلاثاء قبل مباراة الإياب في الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية ضد مانشستر يونايتد.

لكن المباراة ستأتي في وقت مبكر جدًا لساني، إنما عودته تعزز تشكيلة المدرب بيب غوارديولا قبل مجموعة رئيسية من المباريات.