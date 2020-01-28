سولسكاير طلب من إدارة الشياطين الحمر ضم غاريث بايل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أكد الصحفي في شبكة "Okdiario" الإسبانية ​إدواردو إيندا​ اهتمام مدرب ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​ بالتعاقد مع جناح ​ريال مدريد​، الويلزي ​غاريث بايل​.



ويرغب مانشستر يونايتد في تعزيز صفوفه، قبل إنتهاء الميركاتو الشتوي الجمعة القادم، 31 كانون الثاني.

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وصرح إيندا عبر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني: "مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، طلب من مجلس إدارة ناديه، ضم غاريث بايل، هو يريد منهم التعاقد معه، قبل نهاية سوق الانتقالات".

وختم تصريحاته: "عرض مانشستر يونايتد قد يصل إلى 50 أو 60 مليون يورو".