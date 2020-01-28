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سولسكاير طلب من إدارة الشياطين الحمر ضم غاريث بايل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أكد الصحفي في شبكة "Okdiario" الإسبانية ​إدواردو إيندا​ اهتمام مدرب ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​ بالتعاقد مع جناح ​​، الويلزي ​غاريث بايل​.

ويرغب مانشستر يونايتد في تعزيز صفوفه، قبل إنتهاء الميركاتو الشتوي الجمعة القادم، 31 كانون الثاني.

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وصرح إيندا عبر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني: "مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، طلب من مجلس إدارة ناديه، ضم غاريث بايل، هو يريد منهم التعاقد معه، قبل نهاية سوق الانتقالات".

 

وختم تصريحاته: "عرض مانشستر يونايتد قد يصل إلى 50 أو 60 مليون يورو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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